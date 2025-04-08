Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altının gramı ne kadar oldu merakla takip ediliyor. Haftanın il günü düşüşle başlayan gram altın, salı günü açılışı 3.660 TL alış fiyatıyla yaptı. Gram altının önceki kapanışı ise 3.61 TL olmuştu. 8 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları - 1

Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altındaki dalgalanma sürüyor. 8 Nisan Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 6.126 TL, satış fiyatı ise 6.188 TL oldu. Piyasaları yakından ilgilendiren altın fiyatlarında son durum! Bugün gram altın ne kadar?

TÜRKİYE HABERLERİ

Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları - 2

8 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış fiyatı: 3.001 TL / satış fiyatı: 3.001 TL / Önceki kapanış: 2.982 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.661 TL / satış fiyatı: 3.661 TL / önceki kapanış: 3.641 TL

Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.132 Tl / satış fiyatı: 6.194 TL / önceki kapanış: 6.180 TL

Yarım altın alış fiyatı: 12.265 TL / satış fiyatı: 12.366 TL / önceki kapanış: 12.338 TL

Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları - 4

Tam altın alış fiyatı: 24.194 TL / satış fiyatı: 24.673 TL / önceki kapanış: 25.002 TL

Ata altın alış fiyatı: 24.950 TL / satış fiyatı: 25.581 TL / önceki kapanış: 25.922 TL

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