Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altındaki dalgalanma sürüyor. 8 Nisan Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 6.126 TL, satış fiyatı ise 6.188 TL oldu. Piyasaları yakından ilgilendiren altın fiyatlarında son durum! Bugün gram altın ne kadar?