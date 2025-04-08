Gram altın fiyatı 8 Nisan: Bugün altın ne kadar? Canlı altın fiyatları
Altının gramı ne kadar oldu merakla takip ediliyor. Haftanın il günü düşüşle başlayan gram altın, salı günü açılışı 3.660 TL alış fiyatıyla yaptı. Gram altının önceki kapanışı ise 3.61 TL olmuştu. 8 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altındaki dalgalanma sürüyor. 8 Nisan Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 6.126 TL, satış fiyatı ise 6.188 TL oldu. Piyasaları yakından ilgilendiren altın fiyatlarında son durum! Bugün gram altın ne kadar?