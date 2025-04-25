Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu?

Gram altın alış ve satış fiyatları günün ilk dakikalarından itibaren yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Çeyrek altın ise 6.794 TL alış fiyatı ile açılışını yapıyor. Yukarı yönlü hareketi ardından altında günler sonra düşüş meydana geldi. İşte, 25 Nisan altın fiyatları son durum...