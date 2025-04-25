Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu?
Altın fiyatlarındaki değişim son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Dünya gündemine göre altın fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmişti. 25 Nisan Cuma günü altın güne düşüşle başladı. Altın yatırımcıları ise altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Gram altın güne 4.108 TL alış fiyatı ile başladı. Peki, altının gramı bugün ne kadar?
Gram altın alış ve satış fiyatları günün ilk dakikalarından itibaren yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Çeyrek altın ise 6.794 TL alış fiyatı ile açılışını yapıyor. Yukarı yönlü hareketi ardından altında günler sonra düşüş meydana geldi. İşte, 25 Nisan altın fiyatları son durum...