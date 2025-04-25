Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu?

Altın fiyatlarındaki değişim son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Dünya gündemine göre altın fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmişti. 25 Nisan Cuma günü altın güne düşüşle başladı. Altın yatırımcıları ise altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Gram altın güne 4.108 TL alış fiyatı ile başladı. Peki, altının gramı bugün ne kadar?

Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu? - 1

Gram altın alış ve satış fiyatları günün ilk dakikalarından itibaren yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Çeyrek altın ise 6.794 TL alış fiyatı ile açılışını yapıyor. Yukarı yönlü hareketi ardından altında günler sonra düşüş meydana geldi. İşte, 25 Nisan altın fiyatları son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR? 

Gram altın alış fiyatı: 4.104 TL / satış fiyatı: 4.105 TL / Önceki kapanış: 4.129 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.794 TL / satış fiyatı: 6.859 TL / Önceki kapanış: 6.900 TL

Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.578 TL / satış fiyatı: 13.707 TL / Önceki kapanış: 13.800 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.582 TL / satış fiyatı: 27.108 TL / Önceki kapanış: 27.290 TL

Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 25 Nisan Cuma: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.075 TL / satış fiyatı: 27.312 TL / Önceki kapanış: 27.495 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.413 TL / satış fiyatı: 28.105 TL / Önceki kapanış: 28.295 TL

Reşat altını alış fiyatı: 27.109 TL / satış fiyatı: 27.346 TL / Önceki kapanış: 27.495 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Not: Haberdeki fiyatlar saat 08:30'a aittir.)

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