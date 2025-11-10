Gramı altınla yarışıyor: Tekirdağ'da üretimi yaygınlaştı

Ziyaretin ardından Göçerler köy kahvesinde üreticilerle buluşan Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve destek programları hakkında bilgi vererek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Safranın yanı sıra katma değeri yüksek diğer ürünlerin de bölge tarımı için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Ziyarete katılan üreticiler, safran üretimine olan ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu alandaki desteklerin artmasının üretimi daha da güçlendireceğini ifade etti.