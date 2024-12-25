Grand İsias Davası'nda karar açıklandı

"HEDEFLEDİĞİMİZ CEZAYI OTEL SAHİPLERİ TAM ALMADI"

"Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar duruşmasının ardından Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, "Nihayet şimdi karar açıklandı, öncelikle adalet tecelli etti. Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar. Ama buna rağmen otelin yapımında gerek mimarından olsun gerekse öbür sektörlere kadar herkese adalet bir ceza uygulaması yapmıştır. Bu tabii bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir." dedi.

Adıyaman'daki davayı ilk günden itibaren takip ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiklerini ifade eden Üstel, "Bu dava burada neticelendi ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız." diye konuştu.