Grand İsias Davası'nda karar açıklandı
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanık için karar verildi.
Otelin sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 18 yıl 28 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Erdem Yıldız’a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan’a 15 yıl, Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu’na ise 7 yıl 16 ay hapis cezası verildi. Seda Zeren, Şule Özben ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti.