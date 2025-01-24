Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi: “Ucunu topuz yaptım, pencerenin menteşesine sıkıştırdım”

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Ankara’da hastanede tedavi altında olan yeğeni Gülşen Doğan Durdağ’ın başında bekleyen Fatih Güller, açıklamalarda bulundu.

Güller, gece seslere uyandığını söyleyerek, “Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. ‘Otel yanıyor, çıkın’ diye bir ses duyduk. 10’uncu katta 1020 numaralı, iç içe bir odada kalıyorduk. Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk.” dedi.

Yangın çıktığını anladıkları anda, odada bulunanlardan yanlarına bir şey almadan odayı terk etmelerini söyleyen Güller, “Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı.” ifadelerini kullandı.