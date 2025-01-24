Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi: “Ucunu topuz yaptım, pencerenin menteşesine sıkıştırdım”
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın felaketinde yaşamını yitirenler, gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri bıraktı. O gece alevlerin arasında kalanları kurtarmak için bir çok kişi ise canını dişine taktı. Onlardan biri de emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller... Güller, yangın çıkan otelde çarşafları birbirine bağlayarak 11 canı kurtardı. Yaşadığı dehşeti anlatan Güller, “Eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edebilseydi bir sürü can kurtulurdu. Benim yaptığım kahramanlık falan değil. Bir sürü insan orada benim gibi davrandı.” diye konuştu.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sırasında birçok kişi can havliyle çarşafları birbirine bağlayarak camlardan aşağı inmeye çalıştı.Emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller, o anlarda insanlara sakin kalmalarını söyleyip 11 kişiyi sağ olarak otelden çıkarmayı başardı.