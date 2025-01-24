Grand Kartal Otel’den kurtulan fotoğrafçı dehşet anlarını anlattı: “Yaşadıklarımız can pazarıydı”
Kartalkaya’da yangın faciasının yaşandığı otelde bazı kişiler, camlardan aşağı sarkıttıkları çarşaflarla kurtulmayı başardı. Otel fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama da o kişiler arasındaydı. Nama, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangından sağ kurtulan otelin fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama, sekizinci kattan birbirine bağladıkları çarşaflarla inerek kurtulduklarını söyledi.