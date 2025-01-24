Grand Kartal Otel’den kurtulan fotoğrafçı dehşet anlarını anlattı: “Yaşadıklarımız can pazarıydı”

“MESAFE KISALIARSA ATLARIZ DİYE DÜŞÜNDÜK”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nama, “Çok üzücü bir gece oldu. Yanımdaki arkadaşımı uyandırdım. Daha önce de otelde çalıştığımız için hem personelin kullandığı hem bizim yangın merdiveni olarak adlandırdığımız merdivenlerden ne kadar aşağıya inersek o kadar iyi olur dedik. Mesafe kısalırsa atlarız diye düşündük. İki kata ancak inebildik.” dedi.

Dumandan dolayı yedinci kata inemediklerini dile getiren Nama, otelin bir tarafının tamamen dumanla kaplı olduğunu, dumanın kaplamadığı diğer tarafta koridorun sonundaki iki odadan birine girdiklerini ifade etti.

Sekizinci katta girdikleri odaya da dumanın hızla geldiğini aktaran Nama, havluyu ıslatıp kapının altına koyduğunu, ona rağmen dumanın yavaş yavaş odayı kapladığını dile getirdi.