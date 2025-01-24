Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı”

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Felakete ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Yangının başlangıç sebebi ve bu felaketin yaşanmasına neden olan ihmaller, bilirkişi raporuyla ortaya konacak.

Faciaya ilişkin aralarında otelin işletmecisi ile mimarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına bulunuyor.