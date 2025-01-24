Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı”

Türkiye’yi yasa boğan yangın felaketinin yaşandığı Grand Kartal Otel, bu kez misafirlerine gönderdiği bir anketle gündeme geldi. Otel tarafından otomatik olarak gönderildiği düşünülen mesajda, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz.” ifadeleri yer aldı. Felaketin ardından bu mesajı alan bir otel misafiri duruma “Bu bir şaka olmalı.” diyerek tepki gösterdi.

Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı” - 1

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın felaketi Türkiye’yi yasa boğdu. Felaket nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi.

Yangında can verenler, yurdun birçok noktasında düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

O gece yangın felaketinden kurtulanlarda uzun süre etkisinden kurtulamayacakları biz iz kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı” - 2

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Felakete ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Yangının başlangıç sebebi ve bu felaketin yaşanmasına neden olan ihmaller, bilirkişi raporuyla ortaya konacak.

Faciaya ilişkin aralarında otelin işletmecisi ile mimarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına bulunuyor.
Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı” - 3

OTELDEN TEPKİ ÇEKEN MESAJ

Yangın felaketinin yaşandığı Grand Kartal Otel, felaket sonrası müşterilerine bir değerlendirme anketi gönderdi.

Otomatik olarak gönderildiği düşünülen mesajda, şu ifadeler yer alıyor:

“- Bizi değerlendirmek ister misiniz?

- Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz.

- Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız.

- Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle.”
Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı” - 4

“BU BİR ŞAKA OLMALI”

Olayın ardından bu mesajı alan bir kişi sosyal medyada duruma tepki gösterdi. “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üzerine hala anket mi gönderiyorsunuz?” diye soran otel misafiri,  “Gerçekten inanamıyorum.” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı” - 5

Otelden gönderilen değerlendirme anketi sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

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