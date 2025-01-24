Grand Kartal Otel’den yangın felaketi sonrası tepki çeken mesaj: “Bu bir şaka olmalı”
Türkiye’yi yasa boğan yangın felaketinin yaşandığı Grand Kartal Otel, bu kez misafirlerine gönderdiği bir anketle gündeme geldi. Otel tarafından otomatik olarak gönderildiği düşünülen mesajda, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz.” ifadeleri yer aldı. Felaketin ardından bu mesajı alan bir otel misafiri duruma “Bu bir şaka olmalı.” diyerek tepki gösterdi.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın felaketi Türkiye’yi yasa boğdu. Felaket nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi.
Yangında can verenler, yurdun birçok noktasında düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.O gece yangın felaketinden kurtulanlarda uzun süre etkisinden kurtulamayacakları biz iz kaldı.