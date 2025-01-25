Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı?
Grand Kartal'daki yangın faciasının ardından ihmaller zincirine yenisi eklendi. Faciadan sonra tutuklanan Halit Ergül'ün, oteli eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu birlikte işlettiği ortaya çıktı. İtfaiye raporundaki 8 eksiğe rağmen Halit Ergül'ün "Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim." dediği iddia edildi.
Kartalkaya yangın faciasında 78 kişi can verdi.
Soruşturma devam ederken otelle ilgili de ihmaller zincirine her gün yeni bir halka eklenmeye devam ediyor.