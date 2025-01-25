Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı?

Grand Kartal'daki yangın faciasının ardından ihmaller zincirine yenisi eklendi. Faciadan sonra tutuklanan Halit Ergül'ün, oteli eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu birlikte işlettiği ortaya çıktı. İtfaiye raporundaki 8 eksiğe rağmen Halit Ergül'ün "Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim." dediği iddia edildi.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 1

Kartalkaya yangın faciasında 78 kişi can verdi.

Soruşturma devam ederken otelle ilgili de ihmaller zincirine her gün yeni bir halka eklenmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 2

ORTAKLAR AİLE İÇİNDEN

Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da patron Halit Ergül’ün ortaklarının aile bireyleri olduğu ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 3

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kartal Otel’in kurucusu Mazhar Murtazaoğlu’nun iki çocuğundan Emine Murtazaoğlu, otellerinin muhasebecisi Halit Ergül ile evlendi. Ergül, daha sonra Bolu Gölcük Yolu’ndaki Gazella SPA otelini kurdu.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 4

YAZIN GAZELLE, KIŞIN GRAND KARTAL

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nu da Grand Kartal Turizm hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kıldı. 

Aileyi tanıyanlar, otelle ticari ilişkisi bulunanlar her iki kızın da otel yönetiminde etkin oldukları, yaz döneminde Gazelle, kış döneminde ise sürekli Grand Kartal’da konakladıkları öne sürdü.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 5

Yangın sırasında da her iki kızın çocuklarıyla birlikte otelin kral dairesi olarak ifade edilen suit katta oldukları belirtilirken, bu katların aile için özel tefriş edildiği, perdelerinin, örtülerinin bile yanmaya dayanıklı kumaşlardan seçildiği ileri sürüldü.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 6

HASSASİYET PAYLAŞIMINA TEPKİ

Ceyda Hacıbekiroğlu, yangının ardından sosyal medya hesabından hassasiyet istemiş, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 7

"SEZON BİTSİN ÖYLE YAPARIZ" İDDİASI

Bolu’nun önde gelen isimleri Halit Ergül’ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını iddia etti.

Bolu Belediyesi'nin yangın denetleme raporundaki 8 eksikliği görünce, “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim” dediğini öne sürüldü.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 8

İtfaiyenin raporunda eksiklikler “Tahliye çıkışları uygun değil, ışıklı yönlendirme levhaları eksik, binada acil aydınlatma yok, elektrik tesisatı uygunluğu eksik, söndürme gereçleri talimatları eksik, algılama sistemleri ve yangın alarmı yok, paratoner ve duman kontrolörü yok. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil” diye sıralanmıştı.

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 9
Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 10
Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 11
Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı? - 12
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