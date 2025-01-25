Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı?

YAZIN GAZELLE, KIŞIN GRAND KARTAL

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nu da Grand Kartal Turizm hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kıldı.

Aileyi tanıyanlar, otelle ticari ilişkisi bulunanlar her iki kızın da otel yönetiminde etkin oldukları, yaz döneminde Gazelle, kış döneminde ise sürekli Grand Kartal’da konakladıkları öne sürdü.