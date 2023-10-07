Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.



18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.