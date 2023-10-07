Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman?
ABD'de çalışma ve yaşama fırsatı yakalamak isteyen kişiler, bir süredir Green Card başvurularının başlamasını bekliyordu. Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı. Başvuru süreci 4 Ekim itibariyle başladı. Peki, Green Card başvuruları için son gün ne zaman?
ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları ekim ayının ilk haftası itibariyle başladı. Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmesi gerekiyor.