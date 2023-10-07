Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman?

ABD'de çalışma ve yaşama fırsatı yakalamak isteyen kişiler, bir süredir Green Card başvurularının başlamasını bekliyordu. Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı. Başvuru süreci 4 Ekim itibariyle başladı. Peki, Green Card başvuruları için son gün ne zaman?

Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman? - 1

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları ekim ayının ilk haftası itibariyle başladı. Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmesi gerekiyor.

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Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman? - 2

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre DV 2024 Green Card başvuru işlemleri 4 Ekim – 7 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman? - 3

Green Card çekilişi için başvurusu, DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Green Card 2023 başvuru tarihleri açıklandı: Green Card başvuruları için son gün ne zaman? - 4

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

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