Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Green Card başvuruları, ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı için her sene alınıyor. Online olarak yapılan yeşil kart başvuruları için artık İngilizce bilme şartı da kaldırıldı. Yanı sıra başvuru esnasında pasaport zorunluluğu da bulunmuyor. İlgililer, '' 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.

Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? - 1

ABD'de yaşama fırsatı sunan Green Card, oy kullanma ve seçme-seçilme hakkı dışında Amerika vatandaşları ile aynı haklara sahip olma imkanı sunuyor. Başvuruları 2024 yılı 7 Kasım'da son bulan Green Card için sonuç tarihi bekleyişi sürüyor! Green Card sonuç tarihi...

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Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? - 2

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvurusunda bulunmuş olanlar için başvuru sonuçlarının 3 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Green Card başvuruları 7 Kasım 2023 yılında alınmış sonuçlar ise 4 Mayıs 2024 günü ilan edilmişti.

Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? - 3

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA

Sonuçlar açıklandığı takdirde dvprogram.state.gov adresi üzerinden Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) ile sorgulanabiliyor.

GREEN CARD SONUÇ EKRANI

Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? - 4

GREEN CARD AVANTAJLARI

Green Card ile oy kullanma ile seçme ve seçilme hakkı dışında diğer tüm haklara sahip olunuyor.

Yeşil kartı kazanan kişi ve onun eşi, 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.

Burs alma veya burslu eğitim gibi ABD vatandaşlarının eğitim haklarından yararlanabilir.

Amerika'da şirket kurabilir, devlet dairelerinde çalışabilir.

Diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.

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