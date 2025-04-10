Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Green Card başvuruları, ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı için her sene alınıyor. Online olarak yapılan yeşil kart başvuruları için artık İngilizce bilme şartı da kaldırıldı. Yanı sıra başvuru esnasında pasaport zorunluluğu da bulunmuyor. İlgililer, '' 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.
ABD'de yaşama fırsatı sunan Green Card, oy kullanma ve seçme-seçilme hakkı dışında Amerika vatandaşları ile aynı haklara sahip olma imkanı sunuyor. Başvuruları 2024 yılı 7 Kasım'da son bulan Green Card için sonuç tarihi bekleyişi sürüyor! Green Card sonuç tarihi...