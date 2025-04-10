Green Card açıklanma tarihi (DV-2026): 2025 Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

GREEN CARD AVANTAJLARI

Green Card ile oy kullanma ile seçme ve seçilme hakkı dışında diğer tüm haklara sahip olunuyor.



Yeşil kartı kazanan kişi ve onun eşi, 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.



Burs alma veya burslu eğitim gibi ABD vatandaşlarının eğitim haklarından yararlanabilir.



Amerika'da şirket kurabilir, devlet dairelerinde çalışabilir.



Diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.