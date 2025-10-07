Green Card başvuru ekranı 2025: ABD'de yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusu ne zaman, şartlar neler?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

ABD'de çalışma ve yaşamak için başlıca iki şart bulunuyor; ülke uygunluğu ve eğitim ile iş deneyimi.



Başvuracak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Aksi halde son 5 yıl içinde en az 2 yıllık profesyonel mesleki deneyim aranıyor.