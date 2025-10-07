Green Card başvuru ekranı 2025: ABD'de yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusu ne zaman, şartlar neler?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card için başvuru süreci başlıyor. Yabancı dil bilme şartı olmadan çeşitlik vizesi başvurusu alınabiliyor. DV2026 dönemi için süreç ekim ayında başlamıştı. Green Card için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı aranıyor. Lise mezunu olmayanlardan ise en az 2 yıllık iş deneyimi beklenir. ABD'de yaşama hayali için gözler dvprogram.state.gov adresinde.
Green Card için yeni dönem başvuruları başlıyor. Adaylar, online başvuruları ardından sonuçları bekleyecek. Özellikle başvuru esnasında fotoğraf kuralları, İngilizce olmasından ötürü yazım yanlışları ya da yanlış bilgi verilmesinden ötürü red yanıtı alınabiliyor. Başvuru olumlu olması halinde adaylar mülakat randevusu oluşturmalılar. Peki, 2027 dönemi için Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?