Green Card başvuru ekranı 2025: ABD'de yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusu ne zaman, şartlar neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card için başvuru süreci başlıyor. Yabancı dil bilme şartı olmadan çeşitlik vizesi başvurusu alınabiliyor. DV2026 dönemi için süreç ekim ayında başlamıştı. Green Card için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı aranıyor. Lise mezunu olmayanlardan ise en az 2 yıllık iş deneyimi beklenir. ABD'de yaşama hayali için gözler dvprogram.state.gov adresinde.

Green Card için yeni dönem başvuruları başlıyor. Adaylar, online başvuruları ardından sonuçları bekleyecek. Özellikle başvuru esnasında fotoğraf kuralları, İngilizce olmasından ötürü yazım yanlışları ya da yanlış bilgi verilmesinden ötürü red yanıtı alınabiliyor. Başvuru olumlu olması halinde adaylar mülakat randevusu oluşturmalılar. Peki, 2027 dönemi için Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card için başvuru ekranının 6-12 Ekim haftası içinde açılması bekleniyor. 2024 yılında da başvurular 2 Ekim'de başlamış, 7 Kasım'da sonlanmıştı. Çekiliş sonuçları 3 Mayıs 2025'te açıklandı. Mülakatlar da 1 Ekim 2025 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

ABD'de çalışma ve yaşamak için başlıca iki şart bulunuyor; ülke uygunluğu ve eğitim ile iş deneyimi.

Başvuracak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Aksi halde son 5 yıl içinde en az 2 yıllık profesyonel mesleki deneyim aranıyor.

Başvurular dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru esnasında 600×600 piksel boyutunda, beyaz arka fonda, gözlüksüz ve nötr bir yüz ifadesiyle doğru biyometrik fotoğraf olması gerekiyor.

