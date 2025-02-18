Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD’IN SAĞLADIĞI HAKLAR

Green Card almaya hak kazananların eşi ve 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.



Green Card sahibi vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.



Green Card alan kişiler ya da bu kişilerin çocukları burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.



Green Card sahibi kişiler Amerika'da şirket kurabilir. Devlet dairelerinde çalışabilir.



Green Card almaya hak kazanan kişiler, ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.