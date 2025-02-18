Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD’de yaşamak için Green Card başvurularını tamamlayan binlerce aday, sonuçlara odaklandı. Green Card almaya hak kazananlara vatandaşlık ve çalışma izni hakkı tanınırken sonuçlar “dvlottery.state.gov” adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvuru sonuçları onay numarası, soyadı, doğum tarihi gibi bilgilerle sorgulanacak. Peki Green Card başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar..
Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adayların belirlenen formları eksiksiz bir şekilde doldurması ve kendisinden istenen belgeleri hazırlaması gerekiyor. Sağlık muayenesinin ardından daha önceden belirlenen tarihlerde mülakatlar düzenleniyor. Green Card başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Green Card almaya hak kazanan adaylar, sürücü belgesi, şirket açma, seyahat vb. gibi haklara sahip olabiliyor. Peki Green Card başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, Green Card sonuç sorgulama ekranı…