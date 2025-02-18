Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD’de yaşamak için Green Card başvurularını tamamlayan binlerce aday, sonuçlara odaklandı. Green Card almaya hak kazananlara vatandaşlık ve çalışma izni hakkı tanınırken sonuçlar “dvlottery.state.gov” adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvuru sonuçları onay numarası, soyadı, doğum tarihi gibi bilgilerle sorgulanacak. Peki Green Card başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar..

Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adayların belirlenen formları eksiksiz bir şekilde doldurması ve kendisinden istenen belgeleri hazırlaması gerekiyor. Sağlık muayenesinin ardından daha önceden belirlenen tarihlerde mülakatlar düzenleniyor. Green Card başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Green Card almaya hak kazanan adaylar, sürücü belgesi, şirket açma, seyahat vb. gibi haklara sahip olabiliyor. Peki Green Card başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, Green Card sonuç sorgulama ekranı…

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Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları, geride bıraktığımız yıl Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılmıştı. 2025 yılında da benzer şekilde sonuçların Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir tarih bilgilendirmesi bulunmuyor.

Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 

Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

Green Card başvuru sonuçları 2025 tarihi belli oldu mu? Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

GREEN CARD’IN SAĞLADIĞI HAKLAR 

Green Card almaya hak kazananların eşi ve 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.

Green Card sahibi vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Green Card alan kişiler ya da bu kişilerin çocukları burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.

Green Card sahibi kişiler Amerika'da şirket kurabilir. Devlet dairelerinde çalışabilir.

Green Card almaya hak kazanan kişiler, ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.

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