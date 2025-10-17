Green Card başvuru takvimi 2025 belli oldu mu? Yeşil kart başvuruları ne zaman, şartları neler?
Green Card’a başvuru yaparak ABD’de yaşamak isteyen binlerce kişi başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında Green Card başvuru işlemleri, Ekim ayı itibarıyla alınmıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 50 bin kişiye çekilişle Green Card hakkı tanınıyor. Green Card başvuru işlemler dvprogram.state.gov adresinden online olarak gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Peki Green Card başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…
Amerika’da yaşamak ve çalışma fırsatını kaçırmak istemeyenler Green Card başvurularını beklemeye başladı. Resmi adıyla Daimi Oturum Kartı olan Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma fırsatı sağlıyor. Geçiçi vizelerin aksine uzun vadeli ve istikrar sağlayan “Yeşil Kart” belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı veriyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayının ilk haftası alınırken gözler başvuru takvimine çevrildi. Green Card başvurusu yaparken adayların formu hatasız ve eksiksiz doldurması gerekiyor. Peki Green Card başvuru ekranı 2025 açıldı mı? İşte, detaylar…