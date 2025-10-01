Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
ABD’nin her yıl farklı ülkelerden on binlerce kişiye göçmenlik hakkı tanıdığı Green Card çekilişine ilgi devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), Diversity Visa (DV) Programı başvurularını yalnızca resmi sitesi üzerinden kabul ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kalıcı olarak yaşamayı hedefleyen on binlerce kişi her yıl Green Card başvuru sürecine katılmaktadır. Bu süreçte adayların, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi başvuru platformu olan dvprogram.state.gov adresinde yer alan elektronik formu eksiksiz ve doğru biçimde doldurmaları gerekmektedir. Başvurular, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmekte ve uygun bulunan adayların sonuçları yine aynı platform üzerinden ilan edilmektedir.