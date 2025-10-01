Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için temel şartlar şöyle:



Uygun ülke vatandaşı olmak: Türkiye vatandaşları başvurabiliyor.



Eğitim veya iş tecrübesi: En az lise mezunu olmak gerekiyor. Lise diploması olmayanların, son 5 yıl içinde en az 2 yıl deneyim gerektiren bir işte çalışmış olması şart.





