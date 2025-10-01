Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD’nin her yıl farklı ülkelerden on binlerce kişiye göçmenlik hakkı tanıdığı Green Card çekilişine ilgi devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), Diversity Visa (DV) Programı başvurularını yalnızca resmi sitesi üzerinden kabul ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kalıcı olarak yaşamayı hedefleyen on binlerce kişi her yıl Green Card başvuru sürecine katılmaktadır. Bu süreçte adayların, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi başvuru platformu olan dvprogram.state.gov adresinde yer alan elektronik formu eksiksiz ve doğru biçimde doldurmaları gerekmektedir. Başvurular, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmekte ve uygun bulunan adayların sonuçları yine aynı platform üzerinden ilan edilmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları her sene ekim ayı başında başlar, kasım ayının ilk günlerinde son bulur. Geçtiğimiz yıl DV-2026 programı için başvurular 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Benzer bir takvimin izlenmesi halinde, bu yıl DV-2027 başvurularının da Ekim ayının ilk haftasında başlaması ve Kasım başına kadar sürmesi bekleniyor.

Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için temel şartlar şöyle:

Uygun ülke vatandaşı olmak: Türkiye vatandaşları başvurabiliyor.

Eğitim veya iş tecrübesi: En az lise mezunu olmak gerekiyor. Lise diploması olmayanların, son 5 yıl içinde en az 2 yıl deneyim gerektiren bir işte çalışmış olması şart.


Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Fotoğraf: ABD vize standartlarına uygun güncel bir fotoğraf yüklenmesi gerekiyor.

Doğru başvuru: Her aday yılda sadece 1 başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru yapanlar diskalifiye ediliyor.

Aile bireyleri: Başvuran kişi eşini ve 21 yaş altındaki evli olmayan çocuklarını başvuruya dahil etmek zorunda.

Green Card başvuru takviminde güncel durum: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? - 5

HER YIL 5000 GÖÇMEN VİZESİ ALMA ŞANSI VERİLİYOR

Yeşil Kart kurası (green card) olarak da bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma şansı sağlamaktadır.  Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER