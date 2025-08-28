Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları
Amerika'da yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card ya da Yeşil Kart için her sene başvuru ekranı açılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını sadece dvprogram.state.gov adresinden yapabiliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi artık Green Card için İngilizce ve pasaport şartı yok. En az lise mezunu ve 18 yaşını tamamlamış adayların başvuruları kabul ediliyor. 2025 Green Card başvuru tarihleri ve başvuru ekranının aktif hale gelmesi için bekleyiş sürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını geçirmek için her sene binlerce kişinin başvurduğu Green Card için süreç başlıyor. Başvuru aşamasında dvprogram.state.gov adresindeki formu eksiksiz ve doğru şekilde dolduran adaylar arasından başvurusu olumlu olanlar duyurulur. Green Card'ın sonraki aşamasına hak kazananlar mülakat gibi bir dizi etaptan geçecek. Başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir ücret de talep edilmez.