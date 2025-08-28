Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları

Amerika'da yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card ya da Yeşil Kart için her sene başvuru ekranı açılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını sadece dvprogram.state.gov adresinden yapabiliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi artık Green Card için İngilizce ve pasaport şartı yok. En az lise mezunu ve 18 yaşını tamamlamış adayların başvuruları kabul ediliyor. 2025 Green Card başvuru tarihleri ve başvuru ekranının aktif hale gelmesi için bekleyiş sürüyor.

Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını geçirmek için her sene binlerce kişinin başvurduğu Green Card için süreç başlıyor. Başvuru aşamasında dvprogram.state.gov adresindeki formu eksiksiz ve doğru şekilde dolduran adaylar arasından başvurusu olumlu olanlar duyurulur. Green Card'ın sonraki aşamasına hak kazananlar mülakat gibi bir dizi etaptan geçecek. Başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir ücret de talep edilmez.

TÜRKİYE HABERLERİ

Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları - 2

2025 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

Green Card başvuruları her sene Ekim ayı başında başlar ve Kasım'da son bulur. 2025 yılı içinde başlayacak başvurular için henüz resmi duyuru gelmedi. Ancak başvurular başladığında ilgililer dvprogram.state.gov adresinden form doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek. İşte başvuru adımları:

Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları - 3

1- dvprogram.state.gov adresinde karşınıza çıkan başvuru formunu doldurmak.

2- Formu doldururken Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor.

3- Pasaport yerine kimlik yeterli olacak. Kimlik üzerindeki bilgiler bu aşamada kullanılacak.

4- İkinci bir ismi olmayanlar '' No Middle Name'' seçeneğini tercih edebilir.

5- Tarıh dizilimi Türkiye'deki gibi değildir ve ''Ay / Gün / Yıl'' dizilimine dikkat edilerek doldurulmalı.

6- Doğum yeri kimlikte ne yazılıysa o eklenmeli. Doğum yeri bilinmeyenler için ''Birth City Unknow'' seçeneği bulunuyor.

7- Fotoğraf yüklerken yine Türkçe karakter kullanmadan bilgisayara kaydedilmiş olması gerekiyor. Fotoğraf yüklerken ölçüsü 600*600 ve 100 KB'den de küçük olması gerekiyor.

8- Email adresinin doğruluğuna dikkat etmek gerekiyor.

Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları - 4

9- En az lise mezunu şartı aranan başvuru aşamasında aşağıdaki verielen eğitim düzeylerinden birinin tercih edilmesi isteniyor:

Primary school only (İlk okul mezunu)
High school no degree (Lise terk/Lise diploması yok )
High school degree (Lise mezunu)
Vocational school (İki yıllık üniversite)
Some university courses (Üniversite tamamlamamış/terk)
University Degree (Üniversite mezunu)
Some graduate level courses (Yüksek lisans tamamlamamış/trk)
Master's degree (Yüksek lisans mezunu)
Some doctorate level courses (doktora tamamlamamış/terk)
Doktorate degree (Doktora mezunu)

10- Lise mezunu olmayanların ise eğitim sertifikaları isteniyor.

11- Evlilik durumu da başvuru aşamasında önemli. Ayrıca eş için de başvuru formu dolduruluyor.

12- 21 yaşından ve evli olmayan çocukları olanlar çocuk kısmını doldurabilir.

13- Sayfanın altında ''Go Back'' yazılı bir hata sayfası ile karşılaşmak mümkün. Bu durumda yeniden başa dönüp aynı bilgileri doldurarak başvuruya devam edilir.

14- Tüm alanlar doldurulduktan sonra ''Submit'' denilerek başvuru tamamlanır.

15- Başvurusu tamamlanan adayların karşısına çıkan ekranda ''Confirmation Number'' yer alacak. Bu numara kaydedilmeli ya da saklanmalı. Sonuçlara bu numara ile bakılıyor olacak.

Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları - 5

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

1) 18 yaşını doldurmuş olmak.

2) En az lise mezunu olması ya da eğer lise mezunu değilse son 5 yıl içinde eğitim, tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekiyor. Green Card başvurularında sadece resmi eğitimler kabul edilir.

3) İngilizce zorunluluğu yoktur.

DAHA FAZLA GÖSTER