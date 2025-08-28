Green Card başvuru tarihleri 2025: ABD'de yaşamak için Green Card başvuru adımları ve şartları

9- En az lise mezunu şartı aranan başvuru aşamasında aşağıdaki verielen eğitim düzeylerinden birinin tercih edilmesi isteniyor:



Primary school only (İlk okul mezunu)

High school no degree (Lise terk/Lise diploması yok )

High school degree (Lise mezunu)

Vocational school (İki yıllık üniversite)

Some university courses (Üniversite tamamlamamış/terk)

University Degree (Üniversite mezunu)

Some graduate level courses (Yüksek lisans tamamlamamış/trk)

Master's degree (Yüksek lisans mezunu)

Some doctorate level courses (doktora tamamlamamış/terk)

Doktorate degree (Doktora mezunu)



10- Lise mezunu olmayanların ise eğitim sertifikaları isteniyor.



11- Evlilik durumu da başvuru aşamasında önemli. Ayrıca eş için de başvuru formu dolduruluyor.



12- 21 yaşından ve evli olmayan çocukları olanlar çocuk kısmını doldurabilir.



13- Sayfanın altında ''Go Back'' yazılı bir hata sayfası ile karşılaşmak mümkün. Bu durumda yeniden başa dönüp aynı bilgileri doldurarak başvuruya devam edilir.



14- Tüm alanlar doldurulduktan sonra ''Submit'' denilerek başvuru tamamlanır.



15- Başvurusu tamamlanan adayların karşısına çıkan ekranda ''Confirmation Number'' yer alacak. Bu numara kaydedilmeli ya da saklanmalı. Sonuçlara bu numara ile bakılıyor olacak.