Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman?
Green Card başvuru tarihleri ekim ayına doğru merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Green Card başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman?
Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar, gözlerini 2025 DV Lottery Green Card başvuru ekranına çevirdi.