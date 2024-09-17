Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman?

Green Card başvuru tarihleri ekim ayına doğru merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Green Card başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman?

Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman? - 1

Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar, gözlerini 2025 DV Lottery Green Card başvuru ekranına çevirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman? - 2

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor.

Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman? - 3

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery sitesi üzerinden form ile yapılmaktadır. DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvuru formunu eksiksiz tamamlayarak başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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