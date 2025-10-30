Green Card başvuruları 2025-2026: Başvurular ücretli mi olacak, ne zaman başlayacak?
Green Card başvurularında bu yıl değişiklik yapılmaya hazırlanıyor. Normal şartlarda her yıl Ekim ayında başlayan başvurular için gözler dv.program.state.gov adresine çevrilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ücretsiz başvuru yapılabilirken ABD hükümeti bu yıl başvurular ücret alarak önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Green Card çekilişi ile birlikte ABD’de sürekli ikamet etme şansını yakalamak isteyenler başvuru tarihlerine odaklanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başlayan başvuru süreci bu yıl gecikti.
Kesin başvuru tarihleri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Kayıt başvuru işlemleri ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Özellikle “Green Card başvuru ekranı” adı altında açılan dolandırıcılık sitelerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı. Peki Green Card başvuruları ücretli mi olacak?