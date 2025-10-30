Green Card başvuruları 2025-2026: Başvurular ücretli mi olacak, ne zaman başlayacak?

Green Card başvurularında bu yıl değişiklik yapılmaya hazırlanıyor. Normal şartlarda her yıl Ekim ayında başlayan başvurular için gözler dv.program.state.gov adresine çevrilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ücretsiz başvuru yapılabilirken ABD hükümeti bu yıl başvurular ücret alarak önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Green Card çekilişi ile birlikte ABD’de sürekli ikamet etme şansını yakalamak isteyenler başvuru tarihlerine odaklanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başlayan başvuru süreci bu yıl gecikti.

Kesin başvuru tarihleri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Kayıt başvuru işlemleri ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Özellikle “Green Card başvuru ekranı” adı altında açılan dolandırıcılık sitelerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı. Peki Green Card başvuruları ücretli mi olacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI 2025-2026 NE ZAMAN?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyordu. Bu yıl başvurular henüz başlamazken en geç Kasım ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Green Card başvuruları için kesin kayıt tarihi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bu sene 1 dolar başvuru ücreti alınması gündemde. Başvuru ücreti yatırılmadan Green Card’a kayıt yaptırılmayacak. Başvuru sırasında adaylar, kişisel bilgiler, fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgileri dolduracak.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

