Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci bugün sona erecek. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular devam ediyor. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvuru tarihleri duyurulmuştu.