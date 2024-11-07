Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci bugün sona erecek. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular devam ediyor. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvuru tarihleri duyurulmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kura ile ilgili internet sitesine göre 2026 yılı için başvurular 7 Kasım'da Türkiye saatiyle 20:00’de kapanacak.

Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.

Green Card başvuruları için verilen süre bugün doluyor: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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