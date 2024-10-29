Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? 2024 Green Card son başvuru tarihi

Her yıl onlarca ülkeden binlerce kişinin ABD'de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi uygulamasının bu yılki başvuruları devam ediyor. 1990 yılında Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin ortak desteğiyle çıkarılan Yeşil Kart çekilişi ile ABD her yıl yaklaşık 50.000 göçmen kabul ediyor. İşte, 2024 Green Card başvurusunda son durum...