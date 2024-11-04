Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 Green Card başvuru son tarihi
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. ABD'de çalışmak isteyen ve ülke içinde Green Card başvurusu yapmak isteyenler için süreçte sona gelindi. Yakın zaman önce başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, Green Card başvurusu ne zaman bitiyor?
ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular devam ediyor. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, Green Card son başvuru tarihi...