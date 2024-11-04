Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 Green Card başvuru son tarihi

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular devam ediyor. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, Green Card son başvuru tarihi...