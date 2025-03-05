Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı

GREEN CARD ŞARTLARI

Green card için genel şartlar şöyle:



1) En az lise mezunu olmak ya da en az 2 yıllık iç tecrübesi olması,

2) Türkiye dahil ABD'ye az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak,

3) En az 18 yaşında olmak.



Green card için İngilizce bilme ve pasaport zorunluluğu yoktur.