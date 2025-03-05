Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı
Green card başvuruları geçtiğimiz yıl alınmıştı. Amerika'da yaşama ve çalışma imkanı tanıyan Green card için her sene başvuru ekranı açılıyor. Başvuruda bulunan adaylar, başvuru işlemlerini ve sonuç görüntülemeyi dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapabiliyor. Green card hakkı kazanan vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında ABD vatandaşları ile benzer haklara sahip oluyor. Gözler green card sonuç ekranında!
Yeşil kart (green card) başvuruları 2024 yılı kasım ayında sonlandı. ABD'nin sunduğu green card imkanı ile Amerika'da yaşama ve çalışma şansı doğuyor. Başvurularını yapan adaylar sonuçlarını başvuru onay numarası ile görüntüleyebilecek. Green card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?