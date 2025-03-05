imsakiye

Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı

Green card başvuruları geçtiğimiz yıl alınmıştı. Amerika'da yaşama ve çalışma imkanı tanıyan Green card için her sene başvuru ekranı açılıyor. Başvuruda bulunan adaylar, başvuru işlemlerini ve sonuç görüntülemeyi dvprogram.state.gov adresi üzerinden yapabiliyor. Green card hakkı kazanan vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında ABD vatandaşları ile benzer haklara sahip oluyor. Gözler green card sonuç ekranında!

Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı - 1

Yeşil kart (green card) başvuruları 2024 yılı kasım ayında sonlandı. ABD'nin sunduğu green card imkanı ile Amerika'da yaşama ve çalışma şansı doğuyor. Başvurularını yapan adaylar sonuçlarını başvuru onay numarası ile görüntüleyebilecek. Green card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı - 2

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Amerika'da yaşama hakkı sunan green card için başvurular 2024 yıı 7 Kasım tarihinde noktalandı. Sonuçların ise3 Mayıs günü ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar dvprogram.state.gov adresi üzerinden Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) ile sorgulanabiliyor.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULA

Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı - 3

GREEN CARD İLE KAZANILAN AVANTAJLAR

Green card kazananlar ve eşi, 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.

Oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.

Amerika'da şirket kurabilir, devlet dairelerinde çalışabilir.

Ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.

Green Card sonuçları dvlottery 2025: Green Card başvuru sonucu açıklandı m? Yeşil kart sorgulama ekranı - 4

GREEN CARD ŞARTLARI

Green card için genel şartlar şöyle:

1) En az lise mezunu olmak ya da en az 2 yıllık iç tecrübesi olması,
2) Türkiye dahil ABD'ye az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak,
3) En az 18 yaşında olmak.

Green card için İngilizce bilme ve pasaport zorunluluğu yoktur.

DAHA FAZLA GÖSTER