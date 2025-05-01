Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KONFİRMASYON NUMARASI NEDİR?

Green Card başvurusu sırasında verilen 16 haneli onay numaranızı öğrenmek için resmi başvuru doğrulama sayfasını ziyaret etmeniz gerekmektedir.



Bu sayfada, vize programı yılını seçtikten sonra, soyadınız, adınız, doğum tarihiniz ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek formu tamamlayın.



Form doldurma sürecinde gerçekleştirilmesi gereken tüm aşamalar tamamlandıktan sonrasında, sistem üzerinden otomatik olarak bilgi eşleştirme kontrolleri sağlanacaktır. Tüm bilgilerin eşleşmesi halinde ise kişilere konfirmasyon numaraları iletilecektir. Kura sonuçlarının öğrenilebilmesi açısından bu numaranın güvenli şekilde saklanması ise büyük bir öne