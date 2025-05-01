Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ABD'de daimi oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Diversity Visa) çekilişinin sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Green Card başvuru sonuçları mayıs ayının ilk günlerinde duyurulacak. Green Card almaya hak kazananlar, göçmen vizesi sürecini başarıyla tamamlamaları durumunda ABD’de yasal olarak ikamet etme ve çalışma fırsatına sahip olacak.

Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? - 1

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular kasım ayında alınmıştı.

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Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? - 2

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Başvuruda bulunan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilecekler.

Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? - 3

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Katılımcılar, sonuçlarını yalnızca dvprogram.state.gov adresinden, başvuru sırasında aldıkları konfirmasyon numarası ve kişisel bilgileri girerek öğrenebilecek.  Bakanlık, kazananlara herhangi bir e-posta ya da telefon bildirimi yapılmadığını, yalnızca resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldığını vurguladı.

Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? - 4

Green Card almaya hak kazananlar, göçmen vizesi sürecini başarıyla tamamlamaları durumunda ABD’de yasal olarak ikamet etme ve çalışma fırsatına sahip olacak. Mülakat ve belge teslim süreçlerinin eksiksiz tamamlanması büyük önem taşıyor.

Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? - 5

KONFİRMASYON NUMARASI NEDİR?

Green Card başvurusu sırasında verilen 16 haneli onay numaranızı öğrenmek için resmi başvuru doğrulama sayfasını ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Bu sayfada, vize programı yılını seçtikten sonra, soyadınız, adınız, doğum tarihiniz ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek formu tamamlayın.

Form doldurma sürecinde gerçekleştirilmesi gereken tüm aşamalar tamamlandıktan sonrasında, sistem üzerinden otomatik olarak bilgi eşleştirme kontrolleri sağlanacaktır. Tüm bilgilerin eşleşmesi halinde ise kişilere konfirmasyon numaraları iletilecektir. Kura sonuçlarının öğrenilebilmesi açısından bu numaranın güvenli şekilde saklanması ise büyük bir öne

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