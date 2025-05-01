Green Card sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı: Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor?
ABD'de daimi oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Diversity Visa) çekilişinin sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Green Card başvuru sonuçları mayıs ayının ilk günlerinde duyurulacak. Green Card almaya hak kazananlar, göçmen vizesi sürecini başarıyla tamamlamaları durumunda ABD’de yasal olarak ikamet etme ve çalışma fırsatına sahip olacak.
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular kasım ayında alınmıştı.