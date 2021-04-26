Greenpeace: Türkiye, Avrupa'dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti

DHA 26.04.2021 - 13:23
Greenpeace Akdeniz, 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanyası kapsamında, çevreye, deniz canlılarına ve insan sağlığına yönelik tehlikeleri nedeniyle plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor.
Geçen sene başlattıkları 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanya sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik atık ithalatı kotasını düşürdüğünü belirten Ataş, “Bu adımın güzel ancak yeterli olmadığını o zaman da söylemiştik. Verilerden ve sahadan gördüğümüz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz. Hatta kotanın düştüğü günden sonra da artış devam ediyor.
Bu durum, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ocak ayında hedefin sıfır atık ithalatı olduğunu belirtti. Bakanlığın bu taahhüdünü acilen gerçekleştirerek plastik atık ithalatı yasağı eylem planını açıklamasını, denetim ve şeffaflık mekanizmalarını artırmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye'de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmaya devam ettiğine işaret edildi.
Greenpeace Akdeniz'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'den topladığı verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal ettiği açıklandı.
Diğer veriler ise şöyle; 2019 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı. Her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi.