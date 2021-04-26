Greenpeace: Türkiye, Avrupa'dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti

Geçen sene başlattıkları 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanya sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik atık ithalatı kotasını düşürdüğünü belirten Ataş, “Bu adımın güzel ancak yeterli olmadığını o zaman da söylemiştik. Verilerden ve sahadan gördüğümüz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz. Hatta kotanın düştüğü günden sonra da artış devam ediyor.

Bu durum, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ocak ayında hedefin sıfır atık ithalatı olduğunu belirtti. Bakanlığın bu taahhüdünü acilen gerçekleştirerek plastik atık ithalatı yasağı eylem planını açıklamasını, denetim ve şeffaflık mekanizmalarını artırmasını talep ediyoruz" diye konuştu.