"Gri Aslan" lakaplı kedi köpeklerin kabusu oldu!
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan'da cadde üzerindeki kaldırımda duran "Gri Aslan" lakaplı bir kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı. Kediden güçlükle kurtarılan köpekler ve sahipleri panik yaşadı. Esnaf Hasan Bilgi, "Yavru doğurduğu zaman etrafı kolaçan ediyor. İnsanlara sadıktır ama köpek gördüğü zaman ister istemez yavrusunu korumaya çalışıyor." dedi.
Kağıthane Çağlayan'da yaklaşık 2 senedir kaldırımda duran bir kedi vatandaşları adeta canından bezdirdi. Esnaf tarafından “Gri Aslan” lakabı konulan kedi, yoldan geçen köpeklere saldırdı.