"Gri Aslan" lakaplı kedi köpeklerin kabusu oldu!

“BİZ ONA ÇAĞLAYAN'IN ‘GRİ ASLANI' DİYORUZ”

Bilgi, “Yavruları büyüdü hepsini ilana verdik onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Üç tane yavrusu var. Biri anne diğeri de baba kopyası diğeri de karışık çıkmış. Kendimizin de evde ekstra hayvanlarımız var. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama görüyorduk. Kedilerin içinde de anne içgüdüsü olduğu için ister istemez yavrularını ve alanı korumaya çalışıyor. Biz ona Çağlayan'ın ‘Gri Aslanı' diyoruz. 'Gri Aslan' dediğimiz zaman bölgedeki esnafların çoğu tanıyor. İnsanlara asla bir zararı yok. Bu bölgede nerede ne varsa o hepsini bilir bizden iyi bilir yani.” diye konuştu.