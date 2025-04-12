Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni

VİRÜSLER KALBİ DE TUTABİLİYOR

Uzmanlara göre sadece grip değil, COVID-19, influenza ve RSV gibi solunum yolu virüsleri de kalp üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle, özellikle enfeksiyon sürecinde bol istirahat, yeterli sıvı alımı ve doktor kontrolü hayati önem taşıyor.





