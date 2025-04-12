Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni
Toplumda yeterince bilinmeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen "kalp gribi", tıbbi adıyla miyokardit, özellikle genç yaşta ani ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, basit bir grip gibi görünen enfeksiyonların kalbi etkileyebileceğine dikkat çekiyor ve uyarıyor: “Gribi atlattım” demeyin, kalbiniz risk altında olabilir.
Geçtiğimiz günlerde, 31 yaşındaki Eray Alpsoy’un yaşadığı sağlık sorunu, hastalığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.