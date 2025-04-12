Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni

Toplumda yeterince bilinmeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen "kalp gribi", tıbbi adıyla miyokardit, özellikle genç yaşta ani ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, basit bir grip gibi görünen enfeksiyonların kalbi etkileyebileceğine dikkat çekiyor ve uyarıyor: “Gribi atlattım” demeyin, kalbiniz risk altında olabilir.

Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 1

Geçtiğimiz günlerde, 31 yaşındaki Eray Alpsoy’un yaşadığı sağlık sorunu, hastalığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 2

Bir süre önce yüksek ateşle seyreden bir grip geçiren Alpsoy, hastalığı atlattığını düşünürken, aniden göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Hastaneye kaldırılan Alpsoy’a kardiyologlar tarafından “miyokardit”, yani kalp kası iltihabı teşhisi kondu.


Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 3

"AYAKTA GEÇİRMEYE ÇALIŞMAK KALBİ ZORLUYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gürbak, grip benzeri viral enfeksiyonların sadece akciğerleri değil, kalbi de etkileyebileceğini vurguluyor. “Hasta gribal enfeksiyon geçiriyorsa o dönemde mutlaka istirahat etmeli,” diyen Gürbak, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.


Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 4

"İnsanlar gribi ayakta geçirmeye çalışıyor ama bu süreçte kalp ciddi şekilde yoruluyor. Bu da miyokardit riskini artırıyor," ifadelerini kullanan Gürbak, grip sonrası dönemde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.


Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 5

VİRÜSLER KALBİ DE TUTABİLİYOR

Uzmanlara göre sadece grip değil, COVID-19, influenza ve RSV gibi solunum yolu virüsleri de kalp üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle, özellikle enfeksiyon sürecinde bol istirahat, yeterli sıvı alımı ve doktor kontrolü hayati önem taşıyor.


Gribi atlatınca tehlike başlıyor: Sinsi hastalık ani ölüm nedeni - 6

Toplumda “kalp gribi” olarak bilinen bu sinsi hastalık, basit belirtilerle başlayıp ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında sıklıkla miyokardit olduğunu vurgularken, grip sonrası dönemin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Haber: Sena Kiper Sıtacı (Star Haber)

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