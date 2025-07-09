Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi
X sosyal medya platformunun yapay zekası olarak öne çıkan Grok, ülke ve dünya gündemine oturdu. Güncellemenin arından hakaret içerikli yanıtları nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı. Türkiye'de gece saatinde söz konusu eleştirilere yol açan yanıtları vermeye başlayan Grok'a erişim engeli mi geliyor, yasaklandı mı? İşte, Grok'ta son durum...
Grok, X kullanıcılarının sıklıkla kullandıkları yapay zeka aracı olarak biliniyor. Elon Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği Grok, hakeret ve küfür içerikli cevapları ile dikkat çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair resen soruşturma başlattı. Öte yandan Grok'tan da açıklama geldi. Son paylaşımların farkında olunduğu ve gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi. Grok neden kapanıyor?