Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi

GROK'TAN AÇIKLAMA!

Elon Musk'un 4 Temmuz'da Grok'un güncellendiğini duyurmuştu. Tepki çeken postların ardından Grok; “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz.” açıklamasında bulundu.