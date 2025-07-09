Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi

X sosyal medya platformunun yapay zekası olarak öne çıkan Grok, ülke ve dünya gündemine oturdu. Güncellemenin arından hakaret içerikli yanıtları nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı. Türkiye'de gece saatinde söz konusu eleştirilere yol açan yanıtları vermeye başlayan Grok'a erişim engeli mi geliyor, yasaklandı mı? İşte, Grok'ta son durum...

Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi - 1

Grok, X kullanıcılarının sıklıkla kullandıkları yapay zeka aracı olarak biliniyor. Elon Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği Grok, hakeret ve küfür içerikli cevapları ile dikkat çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair resen soruşturma başlattı. Öte yandan Grok'tan da açıklama geldi. Son paylaşımların farkında olunduğu ve gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi. Grok neden kapanıyor?

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Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi - 2

GROK YASAKLANDI MI?

X'in yapay zekası Grok, 9 Temmuz günü kullanıcıların sorularına küfürlü ve hareket içerikli yanıtlar vermeye başladı. Konuya dair yapay zeka, saat 02:00 sıralarında söz konusu paylaşımların silinmeye başladığını duyurdu.

Yaşananlara tepkiler gecikmedi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un hakaret ve küfür içerikli sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi - 3

GROK NEDEN KAPATILIYOR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın gerekçesi ise; Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama.

Paylaşımlar ve hesaplara yönelik erişim engeli kararı alındı. İlgili mahkeme erişim engeli kararını BTK'ya gönderdi.

Grok yasaklandı mı, erişim engeli mi geldi? X yapay zekası Grok neden kapatılıyor? Açıklama geldi - 4

GROK'TAN AÇIKLAMA!

Elon Musk'un 4 Temmuz'da Grok'un güncellendiğini duyurmuştu. Tepki çeken postların ardından Grok; “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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