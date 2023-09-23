GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımı için süreç devam ediyor. Personel alımlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolg alımları ardından gözler 2.etap sonuçlarına çevrildi. Peki, GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı. 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı. Yapılan duyuruda; "büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır." denildi.