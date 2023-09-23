GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımı için süreç devam ediyor. Personel alımlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolg alımları ardından gözler 2.etap sonuçlarına çevrildi. Peki, GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum - 1

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı başvuru sonuçları kısmi olarak açıklandı. 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı. Yapılan duyuruda; "büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır." denildi.

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GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum - 2

SONUÇ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır." ifadelerine yer verdi.

GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum - 3

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacak.

GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum - 4

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİNİN AYRINTILARI

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslakimzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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