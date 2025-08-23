GSB 4.400 personel alımı sonuçları 2025 sorgulama: GSB güvenlik, destek personeli ve temizlik personeli başvuru sonucu açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım onarım elemanı kadrolarına alım yapılıyor. Başvuru süreci 9-18 Ağustos tarihleri arasında tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar veya belirlenen takvimde müracaat etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sonuçları e-Devlet aracılığıyla kariyer Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların ardından adaylar, yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek giilen göreve başlayacak. Peki GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, GSB 4.400 personel alımı sonuçlarında son durum…
GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 1000 koruma-güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan doğrudan 2750 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular değerlendirilirken aranan niteliklere uygun olunması dikkate alınırken yerleştirmelerde KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaylar başlanarak her bir pozisyon ve il için yerleştirme yapılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına itiraz edebilecek. Mücbir sebeplerle göreve başlayamayacak durumda olanlar ise bu durumlarını belgelendirmeleri durumunda 15 gün içerisinde göreve başlatılabilecek.