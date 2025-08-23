GSB 4.400 personel alımı sonuçları 2025 sorgulama: GSB güvenlik, destek personeli ve temizlik personeli başvuru sonucu açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım onarım elemanı kadrolarına alım yapılıyor. Başvuru süreci 9-18 Ağustos tarihleri arasında tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar veya belirlenen takvimde müracaat etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sonuçları e-Devlet aracılığıyla kariyer Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların ardından adaylar, yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek giilen göreve başlayacak. Peki GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, GSB 4.400 personel alımı sonuçlarında son durum…

GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakanlığın taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 1000 koruma-güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan doğrudan 2750 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular değerlendirilirken aranan niteliklere uygun olunması dikkate alınırken yerleştirmelerde KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaylar başlanarak her bir pozisyon ve il için yerleştirme yapılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına itiraz edebilecek. Mücbir sebeplerle göreve başlayamayacak durumda olanlar ise bu durumlarını belgelendirmeleri durumunda 15 gün içerisinde göreve başlatılabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları için gözler Kariyer Kapısı’na çevrildi. GSB personel alımı sonuçları internet üzerinden duyurulacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvuru süreci 18 Ağustos’ta tamamlanırken değerlendirme süreci başladı. GSB personel alımı sonuçlarının en geç Eylül ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?

Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek

Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın

Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)

Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın

Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın


Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

İŞLEM YAPMAYAN ADAYLARIN YERİNE YEDEKLER DAVET EDİLECEK

Haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

