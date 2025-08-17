GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları 2025: Başvurular sona eriyor, gözler sonuç tarihinde

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 4 bin 400 personel alımında destek personeli (temizlik) alımı için başvurular bugün sona eriyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 18 Ağustos'ta sona erecek.



Başvuruların ardından ise başvuru sonuçlarının eylül veya ekim ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçlara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında, adayların başvuru durumları ve sonraki aşamalara dair bilgiler yer alacak.