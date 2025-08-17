GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları 2025: Başvurular sona eriyor, gözler sonuç tarihinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4 bin 400 personel alımı için başvuru süreci sona eriyor. Binlerce aday, farklı branşlarda açılan kadrolara yerleşebilmek için e-Devlet üzerinden başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler GSB personel alımı sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte GSB personel alımı başvuru sonuçları için beklenen tarih.

2025 yılında GSB tarafından alımı yapılacak olan 4 bin 400 personel alımı başvuruları için son günlere girildi. 17-18 Ağustos'ta farklı kadrolar için tamamlanacak olan başvuruların ardından sonuç tarihi gündeme gelecek. Bakanlık 2 bin 70 temizlik personeli, bin 150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım onarım personeli alacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 4 bin 400 personel alımında destek personeli (temizlik) alımı için başvurular bugün sona eriyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 18 Ağustos'ta sona erecek.

Başvuruların ardından ise başvuru sonuçlarının eylül veya ekim ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçlara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında, adayların başvuru durumları ve sonraki aşamalara dair bilgiler yer alacak.

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlarda farklı branşlarda personel istihdam edilecek. Bu kapsamda en çok başvurunun yapıldığı alanlar arasında:

Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi – KPSS P94

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi – KPSS P3, 1.000 kişi – KPSS P93

Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi – KPSS P94
yer alıyor.

Toplamda 4 bin 400 kişilik kontenjan için yapılan başvurular yoğun ilgi görüyor. İlana açılan başvurular bugün ve yarın kısa sürede tamamlandı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

GSB personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru durumlarını görüntüleyebilecek. Atama süreci, başarı sırası ve puan esas alınarak belirlenecek. Sonuçların açıklanmasının ardından belge teslimi ve mülakat süreci başlayacak.

