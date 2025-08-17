GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları 2025: Başvurular sona eriyor, gözler sonuç tarihinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4 bin 400 personel alımı için başvuru süreci sona eriyor. Binlerce aday, farklı branşlarda açılan kadrolara yerleşebilmek için e-Devlet üzerinden başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler GSB personel alımı sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte GSB personel alımı başvuru sonuçları için beklenen tarih.
2025 yılında GSB tarafından alımı yapılacak olan 4 bin 400 personel alımı başvuruları için son günlere girildi. 17-18 Ağustos'ta farklı kadrolar için tamamlanacak olan başvuruların ardından sonuç tarihi gündeme gelecek. Bakanlık 2 bin 70 temizlik personeli, bin 150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım onarım personeli alacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?