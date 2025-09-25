GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere yurt yönetim personeli alımı yapılıyor. Sözleşmeli personel temini kapsamında kadın ve erkek adayların KPSS B Grubu P3 puanı dikkate alınacak. İlana başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında kabul edilmişti. Sözlü sınava katılacak isimler de kariyerkapısı üzerinden duyuruldu. İşte, GSB 450 yurt yönetim personel alımı sözlü sınav tarihleri...

GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman? - 1

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim yurtlarında görevlendirilecek yurt yönetim personel adayları için sözlü sınav detayları belli oldu. 2024 KPSS P3 puanına sahip ilgililerin başvuru sonuçları belli oldu. Adayların sınav gün ve saatleri ise isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi. GSB yurt yönetim personeli alımı sınavları ne zaman, nerede?

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman? - 2

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları 24 Eylül günü https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Sözlü sınavlar ise 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Ankara'da uygulanacak. Adayları sınav günü ve saati ise yine isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki ''Sınavlarım/Mülakatlarım'' başlığı altından görüntülenebilecek.

GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman? - 3

450 yurt yönetim personeli alımı için mülakatlara gelecek adaylar yanlarında nüfus cüzdanı ya da pasaport bulundurabilir.

GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman? - 4

Sözlü sınava mücbir sebeple katılamayacak adaylar, kendilerine verilen sınav tarihine kadar; durumu bildiren belge, durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçeleri ile beraber personel.sinavlar@gsb.gov.tr adresine mail göndermeliler.

DAHA FAZLA GÖSTER