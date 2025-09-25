GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim yurtlarında görevlendirilecek yurt yönetim personel adayları için sözlü sınav detayları belli oldu. 2024 KPSS P3 puanına sahip ilgililerin başvuru sonuçları belli oldu. Adayların sınav gün ve saatleri ise isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi. GSB yurt yönetim personeli alımı sınavları ne zaman, nerede?