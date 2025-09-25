GSB alım sonuçları ekranı: Yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavları (mülakat) ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere yurt yönetim personeli alımı yapılıyor. Sözleşmeli personel temini kapsamında kadın ve erkek adayların KPSS B Grubu P3 puanı dikkate alınacak. İlana başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında kabul edilmişti. Sözlü sınava katılacak isimler de kariyerkapısı üzerinden duyuruldu. İşte, GSB 450 yurt yönetim personel alımı sözlü sınav tarihleri...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim yurtlarında görevlendirilecek yurt yönetim personel adayları için sözlü sınav detayları belli oldu. 2024 KPSS P3 puanına sahip ilgililerin başvuru sonuçları belli oldu. Adayların sınav gün ve saatleri ise isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi. GSB yurt yönetim personeli alımı sınavları ne zaman, nerede?