GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımında son durum

GSB personel alımı başvuruları sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi ise personel alımı için sonuçlar gündemde. İşte, GSB personel alımı sonuçlarında son durum...