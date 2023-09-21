GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. Personel alım sonuçlarının bir kısmı ilan edildi. Şimdi tüm gözler kalan personel alımının sonuçlarında. Peki, GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımında son durum - 1

GSB personel alımı başvuruları sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi ise personel alımı için sonuçlar gündemde. İşte, GSB personel alımı sonuçlarında son durum...

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GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımında son durum - 2

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

GSB güvenlik ve destek personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB personel alımında son durum - 3

GSB'DEN SONUÇ AÇIKLAMA DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.

Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

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