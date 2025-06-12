GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgula: GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı?
GSB kamp başvuru sonuçları için gözler genc.gsb.gov.tr adresine çevrildi. İlk 5 dönem için başvurular 9 Haziran’da tamamlanırken başvuru yapan erkek ve kız öğrenciler, sonuçlara odaklandı. GSB Yaz Gençlik Kampına her genç, sadece birer kez katılabilecek. GSB kamp başvuruları değerlendirilirken aylık aile geliri asgari ücretin altında olanlar, şehit ve gazi yakını ve eğitim hayatında başarılı olanlara öncelik tanınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki GSB kamp başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı…
GSB kamp başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ücretiz olarak düzenlenecek kamplara gençler yoğun ilgi gösterirken her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlandı. Katılımcılara kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat- sağlık sigortası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) Kampları düzenlenecek. Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunlu olacak. Peki GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, sonuçların erişime açılacağı tarih…