GSB KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Öğrencilerin gözü burs başvurularında
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerinde son durum, milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularını yapan ve sonuçlara göre okuyacakları şehirlerdeki yurtlara yerleşen öğrenciler şimdi de gözlerini 2025-2026 akademik yılı KYK burs başvurularına çevirdi. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan KYK burslarının bu yıl artması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanacak takvim sonrasında 2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları alınmaya başlayacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Her yıl üniversiteye yeni başlayacak olan milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da gündeme geldi. Üniversite eğitimi alabilmek için yaşadıkları şehirlerin dışında farklı şehirlerde okuyacak olan öğrenciler, eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK bursuna başvuruyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?