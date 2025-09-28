GSB KYK burs başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Öğrencilerin gözü başvuru ekranında

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularını yapan ve sonuçlara göre okuyacakları şehirlerdeki yurtlara yerleşen öğrenciler şimdi de gözlerini 2025-2026 akademik yılı KYK burs başvurularına çevirdi. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan KYK burslarının bu yıl artması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanacak takvim sonrasında 2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları alınmaya başlayacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?

Her yıl üniversiteye yeni başlayacak olan milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da gündeme geldi. Üniversite eğitimi alabilmek için yaşadıkları şehirlerin dışında farklı şehirlerde okuyacak olan öğrenciler, eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK bursuna başvuruyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alındığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

KYK BURSU ARTACAK MI?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

