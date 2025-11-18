GSB KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı 2025-2026: KYK bursu yattı mı, ödemeler 2 aylık toplu mu olacak? Ödemeler başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2025-2026 burs ödemelerinin yatırılacağı tarih, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını duyurdu. Peki, KYK burs ödemeleri 2 aylık toplu mu yapılacak?
4 Kasım tarihinde GSB tarafından açıklanan KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gözlerini burs ödeme tarihlerine çevirmişti. Her yıl öğrencilerin hem eğitim hem de okudukları şehirlerde barınmalarına katkı sunan KYK, bu yıl da ilk kez burs alacak öğrenciler için ödemelerin başladığını duyurdu. Peki, KYK burs ödemeleri 2 aylık toplu mu olacak?
2025-2025 KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-2026 KYK burs ödemeleri, bakanlıktan yapılan açıklama sonrasında başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.
18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım’da, "8" olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.
ÖDEMELER 2 AYLIK TOPLU MU OLACAK?
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek.
Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.
KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR, ZAM GELECEK Mİ?
2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak.
Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.