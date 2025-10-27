GSB KYK burs sonuçları 2025-2026: GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Öğrenciler geri sayıma başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 dönemi için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak adaylar, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken, yeni akademik yılın başlamasıyla ve ek tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte geri sayım başladı. 13-17 Ekim tarihlerinde tamamlanan burs başvurularının ardından gözler artık sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için on binlerce üniversiteli GSB'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, KYK bursunun bu yıl ne kadar olacağını da merak ediyor. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?