GSB KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 başladı: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? (E-Devlet burs başvuru ekranı)
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açılan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere maddi destek sağlıyor. Öğrenciler hem eğitim hayatlarına destek sağlamak hem de eğitim amacıyla taşındıkları şehirlerde daha rahat edebilmek için KYK burs ve kredi başvurularına başvuruda bulunuyor. Başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek. Peki, KYK burs başvuruları nasıl yapılacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler GSB takvimine çevrilmişti. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?