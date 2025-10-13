GSB KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 başladı: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? (E-Devlet burs başvuru ekranı)

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açılan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere maddi destek sağlıyor. Öğrenciler hem eğitim hayatlarına destek sağlamak hem de eğitim amacıyla taşındıkları şehirlerde daha rahat edebilmek için KYK burs ve kredi başvurularına başvuruda bulunuyor. Başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek. Peki, KYK burs başvuruları nasıl yapılacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler GSB takvimine çevrilmişti. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları başladı.

KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

BAKAN BAK DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, "Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Her zaman söylediğimiz gibi: #GSBHEPYANINDA!" ifadelerine yer verdi.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

