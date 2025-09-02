GSB KYK yurt başvuru ekranı açıldı! 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Bakan duyurdu

KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ardından başlıyor. Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her sene yükseköğrenim öğrencilerine kapılarını aralıyor. 2025 yerleştirme sonuçları ardından kayıtlarını yapan öğrenciler KYK yurt başvuru ekranının açılmasına odaklanmıştı. KYK, üniversiteye yeni başlayacak ya da ara sınıflar için başvuruları kabul ediyor. İşte, 2025 KYK yurt başvuru ekranı ve tarihleri...

2025-2026 KYK yurt başvuruları başlıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehirlerden farklı bir şehre eğitim amacıyla gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Üniversite kayıtlarını yapan gençler, yurt başvuruları için başvuru sürecine odaklandı. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?

2025 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularının, üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyordu.

Başvuruları e-devlet üzerinden alınan KYK yurtları için süreç 2-6 Eylül olarak duyuruldu. 

Bakan Osman Aşkın Bak, ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrenciler için yurt başvuru süreçlerinin ise üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacağını bildirdi.

Yurtlara yerleştirmeler gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yapıldığını bildiren Bakan Bak, öğrencilerin kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirilmesinin öncelikli olduğunu da ekledi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini yapabiliyor. Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

BAŞVURULARDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Her yıl olduğu gibi 2025 başvurularında da bazı öğrencilere öncelik hakkı tanınacak. Şehit ve gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, aile geliri düşük olanlar ve depremzede öğrenciler öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

