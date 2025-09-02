GSB KYK yurt başvuru ekranı açıldı! 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Bakan duyurdu
KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ardından başlıyor. Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her sene yükseköğrenim öğrencilerine kapılarını aralıyor. 2025 yerleştirme sonuçları ardından kayıtlarını yapan öğrenciler KYK yurt başvuru ekranının açılmasına odaklanmıştı. KYK, üniversiteye yeni başlayacak ya da ara sınıflar için başvuruları kabul ediyor. İşte, 2025 KYK yurt başvuru ekranı ve tarihleri...
2025-2026 KYK yurt başvuruları başlıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehirlerden farklı bir şehre eğitim amacıyla gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Üniversite kayıtlarını yapan gençler, yurt başvuruları için başvuru sürecine odaklandı. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?