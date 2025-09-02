GSB KYK yurt başvuru ekranı açıldı! 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Bakan duyurdu

Bakan Osman Aşkın Bak, ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrenciler için yurt başvuru süreçlerinin ise üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacağını bildirdi.



Yurtlara yerleştirmeler gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yapıldığını bildiren Bakan Bak, öğrencilerin kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirilmesinin öncelikli olduğunu da ekledi.