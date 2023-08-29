GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 11 bin 455 personel alımı yapılacağı Bakan Os2023 GSB personel alımı başvuruları için ayrıntılar sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuru sonrasında, bakanlık bünyesine 11 bin 455 personel alımı yapılacağı açıklandı ve hangi pozisyonlara alım yapılacağı belirtildi. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?man Aşkın Bak tarafından duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi ise kontenjan sayısını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
2023 GSB personel alımı başvuruları için ayrıntılar sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuru sonrasında, bakanlık bünyesine 11 bin 455 personel alımı yapılacağı açıklandı ve hangi pozisyonlara alım yapılacağı belirtildi. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?