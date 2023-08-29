GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 11 bin 455 personel alımı yapılacağı Bakan Os2023 GSB personel alımı başvuruları için ayrıntılar sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuru sonrasında, bakanlık bünyesine 11 bin 455 personel alımı yapılacağı açıklandı ve hangi pozisyonlara alım yapılacağı belirtildi. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?man Aşkın Bak tarafından duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi ise kontenjan sayısını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak - 1

2023 GSB personel alımı başvuruları için ayrıntılar sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuru sonrasında, bakanlık bünyesine 11 bin 455 personel alımı yapılacağı açıklandı ve hangi pozisyonlara alım yapılacağı belirtildi. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak - 2

GSB PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak - 3

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak - 4

İLANA NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

GSB personel alımı 2023: Başvuru nasıl yapılacak, şartlar neler? GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak - 5

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB sözleşmeli personel alımı için genel başvuru şartları şu şekilde;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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