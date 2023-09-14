GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum
GSB personel alımı başvuruları sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi ise personel alımı için sonuçlar gündemde. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. İşte, GSB personel alımı sonuçlarında son durum...