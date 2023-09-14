GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımında son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. İşte, GSB personel alımı sonuçlarında son durum...