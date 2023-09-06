GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin 1 Eylül'de tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler...

GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına yönelik süreç devam ediyor. Başvuruların sona ermesi ardından değerlendirme süreci başlayacak. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

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GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler - 2

TARİH BİLGİSİ VERİLMEDİ

GSB personel alımı duyurusunda sürecin ayrıntılarına yer verildi ancak sonuç tarihi açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler - 3

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de asgari puan almış olmak müktesep hakteşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı duyurusunda yer alan bilgiler - 4

GÖREVE BAŞLAMA

1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş
sayılacaktır.

2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve
başlatılabilecektir.

3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar
yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

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