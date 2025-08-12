GSB personel alımı başvuruları devam ediyor: GSB başvuruları için son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) koruma, güvenlik ve destek personeli alımı başvuruları devam ediyor. 9 Ağustos’ta başlayan süreçte adaylar, son başvuru tarihi ile başvuru yöntemine dair ayrıntıları merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edeceği personeller için ilan paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2 bin 750 destek personeli (temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 9 Ağustos saat 00.00'dan 17 Ağustos 23.59'a kadar e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

