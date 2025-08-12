GSB personel alımı başvuruları devam ediyor: GSB başvuruları için son gün ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) koruma, güvenlik ve destek personeli alımı başvuruları devam ediyor. 9 Ağustos’ta başlayan süreçte adaylar, son başvuru tarihi ile başvuru yöntemine dair ayrıntıları merak ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edeceği personeller için ilan paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2 bin 750 destek personeli (temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.