GSB personel alımı (destek personeli - güvenlik) ilanı: GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar GSB ilanına başvurularını, kariyer kapısı ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
