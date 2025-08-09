GSB personel alımı (destek personeli - güvenlik) ilanı: GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.