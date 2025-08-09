GSB personel alımı (destek personeli - güvenlik) ilanı: GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Adaylar GSB ilanına başvurularını, kariyer kapısı ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

