GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Personel alımı ile ilgili detayların en kısa sürede Resmi Gazete’de ve ‘gsb.gov.tr’ sayfasında yayımlanacağı bilgilerine yer veren Bakan Bak, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 400 psikolog olmak üzere 11 bin 455 personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte GSB personel alımının ayrıntıları...