GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sözleşmeli olarak personel alımı yapacaklarını duyurdu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? - 1

Personel alımı ile ilgili detayların en kısa sürede Resmi Gazete’de ve ‘gsb.gov.tr’ sayfasında yayımlanacağı bilgilerine yer veren Bakan Bak, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 400 psikolog olmak üzere 11 bin 455 personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte GSB personel alımının ayrıntıları...

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GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? - 2

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? - 3

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? - 4

İLANA NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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