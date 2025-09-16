GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli sonuç sorgulama ekranı

GSB yurt yönetim personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Başvurular değerlendirilirken aranan niteliklere uygunluk yönüyle değerlendirilecek ve şartları taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınavlara davet edilecek. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB 450 yurt yönetim personeli sonuçlarına ilişkin son durum…