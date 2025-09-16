GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacak. 8 - 12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi gördü. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuçlara odaklandı. İlan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınavlara davet edilecek. Sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yerleştirmeleri tamamlanacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alımı 2025 sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

GSB yurt yönetim personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Başvurular değerlendirilirken aranan niteliklere uygunluk yönüyle değerlendirilecek ve şartları taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınavlara davet edilecek. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB 450 yurt yönetim personeli sonuçlarına ilişkin son durum…

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuru işlemleri 12 Eylül’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı. GSB yurt yönetim personeli sonuçları henüz açıklanmadı. Personel alımı sonuçlarının Eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor. Sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, Ankara’da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek. İlan edilen kadroların 3 katı kadar aday sınavlar çağırılacak. sınavlarda mesleki alan bilgisi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve diğer birçok kriter dikkate alınacak. Sözlü sınavlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere cinsiyete göre ilan edilen her bir grup ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacak. Yerleştirme sonuçları kariyer kapısı üzerinden erişime açılacak. Adaylar belirlenen süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacak. Belirlenen takvim doğrultusunda işlem yapmayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacak. 

