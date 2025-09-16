GSB personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli sonuç sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacak. 8 - 12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi gördü. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sonuçlara odaklandı. İlan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınavlara davet edilecek. Sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yerleştirmeleri tamamlanacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alımı 2025 sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…
GSB yurt yönetim personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Başvurular değerlendirilirken aranan niteliklere uygunluk yönüyle değerlendirilecek ve şartları taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınavlara davet edilecek. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB 450 yurt yönetim personeli sonuçlarına ilişkin son durum…