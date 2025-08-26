GSB personel alımı sonuçları 2025: GSB 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4400 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören alım kapsamında binlerce aday, bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvurusunu yaptı. Şimdi ise gözler, GSB 4400 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 GSB 4400 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. GSB bünyesine destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, bakım onarım elemanı, tesisatçı gibi kadrolardan alım yapacak. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 4400 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

GSB, 4400 personel alımı sonuçlarının kesin açıklanma tarihini henüz paylaşmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, başvuruların sona ermesinin ardından genellikle 2 ila 4 hafta içinde sonuçların duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde gsb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek

Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın

Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)

Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın

Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın

Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında:

GSB’nin resmi internet sitesine (gsb.gov.tr) giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

Sorgulama ekranında asil ve yedek aday listelerine ulaşılabilecek.

Ayrıca SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması da öngörülüyor.

