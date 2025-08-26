GSB personel alımı sonuçları 2025: GSB 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulan 4400 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören alım kapsamında binlerce aday, bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvurusunu yaptı. Şimdi ise gözler, GSB 4400 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 GSB 4400 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. GSB bünyesine destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, bakım onarım elemanı, tesisatçı gibi kadrolardan alım yapacak. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 4400 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?