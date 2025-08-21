GSB personel alımı süreci devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Alımlar için süreç devam ediyor.