GSB personel alımı süreci devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı taşra teşkilatlarına yönelik gerçekleştireceği 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımında başvuru sürecini tamamladı. Adayların gündeminde bu nedenle GSB personel alımı başvuru sonuçları var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Alımlar için süreç devam ediyor.

BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

2.070 Temizlik Görevlisi için başvurular 17 Ağustos’ta sona erdi. 1.150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 500 Bakım-Onarım Personeli alımı için başvurular 18 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar tamamlandı.


Toplamda 4.400 sözleşmeli personel alımı, 81 ilde istihdam edilmek üzere yapılıyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların kapanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki alım süreçlerine ve medya kaynaklarına dayanarak, sonuçların Eylül veya Ekim 2025 ayları içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

