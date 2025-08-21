GSB personel alımı süreci devam ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı taşra teşkilatlarına yönelik gerçekleştireceği 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımında başvuru sürecini tamamladı. Adayların gündeminde bu nedenle GSB personel alımı başvuru sonuçları var.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Alımlar için süreç devam ediyor.