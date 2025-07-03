GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaz boyu gençlerin rahatlıkla seyahat edebilmeleri için hayata geçirilen Seyahatsever projesinin başvuru tarihleri, şartları ve yurtlar belli oldu. Proje kapsamında yurtlar için rezervasyonlar 3 Temmuz günü başladı. Konaklama başvuruları ise 444 0 472 (ALO GSB) numarası üzerinden yapılıyor. Bu proje kapsamındaki konaklamalar ücretsizdir. Peki, GSB Seyahatsever projesi ne zaman? Yurtta kalma süresi ve şartları...
Seyahatsever projesi başvuruları başlıyor. 18-30 yaş arasındaki gençlerin 5'er gün olarak konaklayabileceği projede yurtlarda kalacak misafirlere kahvaltı ve yemek verilmiyor. Yurtlar için rezervasyon yaptıran gençler sorgulama işlemini e-genç (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever projesi detayları.