GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ DETAYLARI

Projeye sadece 18-30 yaş arası gençlerin kendileri katılabilir.



Yurtlarda konaklamak ücretsizdir. Ayrıca kahvaltı ve yemek imkanı yoktur.



Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece ve aralıksız konaklanabilir.



Farklı il ve ilçe için bir kota söz konusu değildir fakat aynı anda 2 aktif rezervasyon yapılabilir.



Yurtalara giriş ve kayıtlar giriş ve kayıt 17.30 ile 23.00 arasında yapılır. Konaklama sonunda en geç 12:00'de yurt boşaltılır. Yurtlardan en erken çıkış 05:00 ve son giriş ise 01:00'dir.



Odalar, temizlik nedeniyle her gün 13.00 – 17.30 arasında boşaltılır.



Yurtlara evcil hayvan kabul edilmez ve sadece rezervasyon yapan kişi konaklayabilir. Eş, çocuk, anne ve baba gibi aile üyeleri giremez.

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