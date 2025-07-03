GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaz boyu gençlerin rahatlıkla seyahat edebilmeleri için hayata geçirilen Seyahatsever projesinin başvuru tarihleri, şartları ve yurtlar belli oldu. Proje kapsamında yurtlar için rezervasyonlar 3 Temmuz günü başladı. Konaklama başvuruları ise 444 0 472 (ALO GSB) numarası üzerinden yapılıyor. Bu proje kapsamındaki konaklamalar ücretsizdir. Peki, GSB Seyahatsever projesi ne zaman? Yurtta kalma süresi ve şartları...

GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi - 1

Seyahatsever projesi başvuruları başlıyor. 18-30 yaş arasındaki gençlerin 5'er gün olarak konaklayabileceği projede yurtlarda kalacak misafirlere kahvaltı ve yemek verilmiyor. Yurtlar için rezervasyon yaptıran gençler sorgulama işlemini e-genç (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever projesi detayları.

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GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi - 2

SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMAN?

Yurtlara rezervasyon işlemi 3 Temmuz günü başladı. Proje ise 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

Konaklamak için başvuru işlemi 444 0 472 (ALO GSB) iletişim numarasından doğum tarihi, isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası yapılır.

Oluşturulan rezervasyonun durumu ise e-genç (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresinden sorgulanır.

GSB Seyahatsever başvuru tarihi 2025: Seyahatsever şartları neler, hangi yurtlar var? GSB Seyahatsever yurt listesi - 3

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ DETAYLARI

Projeye sadece 18-30 yaş arası gençlerin kendileri katılabilir.

Yurtlarda konaklamak ücretsizdir. Ayrıca kahvaltı ve yemek imkanı yoktur.

Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece ve aralıksız konaklanabilir.

Farklı il ve ilçe için bir kota söz konusu değildir fakat aynı anda 2 aktif rezervasyon yapılabilir.

Yurtalara giriş ve kayıtlar giriş ve kayıt 17.30 ile 23.00 arasında yapılır. Konaklama sonunda en geç 12:00'de yurt boşaltılır. Yurtlardan en erken çıkış 05:00 ve son giriş ise 01:00'dir.

Odalar, temizlik nedeniyle her gün 13.00 – 17.30 arasında boşaltılır.

Yurtlara evcil hayvan kabul edilmez ve sadece rezervasyon yapan kişi konaklayabilir. Eş, çocuk, anne ve baba gibi aile üyeleri giremez.

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