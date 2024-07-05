GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı)
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi için başvurular başladı. Öğrencilerin yaz dönemini dolu dolu geçirebilmesi ve Türkiye'de görmedikleri illeri gezip, görebilmesi için KYK yurtları 8 Temmuz-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gençlere ücretsiz olacak. Peki, 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?
2024 GSB Seyahatsever projesiyle, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Peki, GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?