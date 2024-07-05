GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi için başvurular başladı. Öğrencilerin yaz dönemini dolu dolu geçirebilmesi ve Türkiye'de görmedikleri illeri gezip, görebilmesi için KYK yurtları 8 Temmuz-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gençlere ücretsiz olacak. Peki, 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?

GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı) - 1

2024 GSB Seyahatsever projesiyle, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Peki, GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı) - 2

KYK YURTLARINDA 5 GÜN ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Bakan Bak, sosyal medya hesabından “Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek.” ifadelerini kullandı.

GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı) - 3

SEYAHATSEVER BAŞVURULARI NE KADAR SÜRECEK?

Seyahatsever Projesi 8 Temmuz’dan 25 Ağustos’a kadar devam edecek

GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı) - 4

GSB SEYAHATSEVER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler.

GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı: 2024 GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır? (KYK ücretsiz konaklama fırsatı) - 5

Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek.

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