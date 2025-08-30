GSB sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı GSB isim listesi sorgulama
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, GSB yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü 2025 yılı sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru ve yerleştirme sonuç duyurusu paylaştı. "2025 Yılı Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alımı" başvuruları 09 – 17 Ağustos 2025 tarihlerinde alınmıştı.