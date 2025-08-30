GSB sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı GSB isim listesi sorgulama

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.



2- Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.



3- Yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan.



4- Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.



5- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.



6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.



7- Yazılı özgeçmiş.



8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.



9- e-Devlet portalından alınmış adli sicil kaydına ilişkin doğrulama kodlu belge.



10- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.



11- Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya e-Devlet portalından alınan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı yoktur belgesi.



12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.