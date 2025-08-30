GSB sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı GSB isim listesi sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, GSB yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü 2025 yılı sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı başvuru ve yerleştirme sonuç duyurusu paylaştı. "2025 Yılı Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alımı" başvuruları 09 – 17 Ağustos 2025 tarihlerinde alınmıştı.

2025 YILI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIMI  BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde “2025 Yılı Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alımı” başvuruları 09 – 17 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.

GSB BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 08 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur."denildi.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

2- Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

3- Yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan.

4- Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

5- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

7- Yazılı özgeçmiş.

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

9- e-Devlet portalından alınmış adli sicil kaydına ilişkin doğrulama kodlu belge.

10- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

11- Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya e-Devlet portalından alınan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı yoktur belgesi.

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

